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تدمير جرافتين ودبابة والجنود يهربون مشياً على الأقدام

قوة صهيونية مدرعة تقع بكمين محكم لـ'كتائب القسام'

قوة صهيونية مدرعة تقع بكمين محكم لـ'كتائب القسام'
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، تمكن مجاهديها من إيقاع قوةً صهيونيةً مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار.

العالم - فلسطين المحتلة

وأكدت الكتائب في بلاغ عسكري مساء امس الاحد، التحام المجاهدين مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأكد مجاهدو القسام أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خانيونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الزائل مشياً على الأقدام.

واعترفت وسائل إعلام العدو بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين باستهداف صاروخ موجة لآلية لقوات الاحتلال قرب كيسوفيم شرق خانيونس، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال أكبر من ذلك.

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للاعلام"، أن اشتباكات ضارية سمعت شرق خانيونس، تلا ذلك قصف جوي ومدفعي صهيوني في المنطقة.

وتشكل هذه العملية البطولية صفعة جديدة للاحتلال الصهيوني، ومؤشرًا على ما ينتظره من جحيم حال قرر المضي في خططه الإجرامية بالتوغل البري في قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في اليوم السادس عشر لمعركة طوفان الأقصى، التذي استمرت فيه الرشقات الصاروخية من كتائب القسام وفصائل المقاومة، مع استمرار اشتعال الجبهات في الضفة الغربية وجنوب لبنان.

وتنوعت الأسلحة التي استخدمتها كتائب القسام، منذ بدء معركة طوفان الأقصى، ما بين اقتحامات وعبور الأبطال، واستخدام الحوامات والاشتباكات من النقطة صفر، والرشقات الصاروخية واستخدام المظلات للوصول لأماكن العدو.

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تدمير جرافتين ودبابة والجنود يهربون مشياً على الأقدام قوة صهيونية مدرعة تقع بكمين محكم لـ'كتائب القسام'