شاهد.. نتنياهو يهدد بتدمير لبنان

العالم - الاحتلال

وقال نتنياهو خلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان أن حزب الله سيرتكب ما اسماه أكبر خطأ في حياته إذا ما قرّر الدخول في حرب ضد كيانه. مضيفا ان الاحتلال سيضرب الحزب ولبنان بقوة لا يمكن تخيلها وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمراً حسب وصفه.

وفي السياق نفسه قال نتنياهو ان الحرب الان في غزة تعتبر حرب موت او حياة بالنسبة لكيانه داعيا جنوده للاستعداد لجميع الاحتمالات. تصريحات نتنياهو كانت قد سبقتها ايضا تصريحات وزير الحرب في الكيان يوآف غالانت خلال تفقده الحدود الشمالية للكيان، حيث قال إنّ حزب الله قرر المشاركة في القتال وإنّ الكثير من التحديات تنتظر قواته.

التصريحات الاسرائيلية تأتي في ظل توتر في الحدود بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة واندلاع اشتباكات متقطعة بين حزب الله وقوات الإحتلال، وهو ما أدى لإخلاء عدة مستوطنات، وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّه تمّ إخلاء نحو خمسين ألف مستوطن من ست وعشرين مستوطنة قريبة من الحدود مع لبنان، بينها مستوطنة كريات شمونة.

واشار الاعلام العبري الى ان قصف حزب الله لمواقع جيش الاحتلال في الشمال ادی لتعطيل جزء كبير من منظومة الرصد على طول الحدود مضيفة، وتحدث عن وجود معلومات مؤكدة تفيد بأنّ حزب الله راكم إنجازات على الحدود مع لبنان منذ أن بدأت عملياته وان هذه الإنجازات تجعل من الصعب جداً على الجيش الإسرائيلي شن عملية على الجبهة الشمالية.

من جهته حذر وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن من أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي دولة أو منظمة تسعى لتوسيع النزاع في منطقة الشرق الأوسط.