نشر اسم جندي هَلَكَ خلال جمع معلومات عن الأسرى في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية عن موقع "واينت" العبري، بأن "العريف تامير باراك، 19 عاما، جندي في جيش الاحتلال قتل خلال عملية جمع معلومات عن الجنود الاسرائيليين المفقودين والمختطفين في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم".

وأضاف أن باراك، مقاتل في فوج الهندسة القتالية وقتل بصاروخ مضاد للدبابات استهدف دبابة وعربة هندسية خلال العملية.

ولفت الموقع إلى أنه إضافة إلى مقتل باراك، أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة وخفيفة خلال العملية المذكورة.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الأحد أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.