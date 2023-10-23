الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مسنة في غزة عمرها اكبر من عمر "إسرائيل"!

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمسنة غزاوية من مواليد عام 1944 أي 4 سنوات قبل تأسيس كيان الاحتلال الصهيوني المصطنع!

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بينهم محمد صلاح وكريم بنزيما .. نجوم كرة قدم يتضامنون مع غزة

شاهد..مشاهير السوشيال ميديا يُخاطبون العالم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

120 يهوديا متطرفا بصدد الانضمام لجيش الاحتلال

سعينا لإقامة دولتنا وللحرية والاستقلال.. محمد اشتية: جرائم المحتل لن تخلخل صمودنا

شاهد.. مسنة في غزة عمرها اكبر من عمر "إسرائيل"!

تدمیر مسجد النور المحمدي في غزة بقصف الإحتلال

شاهد بالفيديو.. هل ستقصم انفاق غزة ظهر الاحتلال.. شاهد ماذا يقول اوستن؟

نائب قائد حرس الثورة: أية خطوة صهيونية حمقاء ستجابه برد حازم من المقاومة