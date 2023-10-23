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شاهد.. مسنة في غزة عمرها اكبر من عمر "إسرائيل"!
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الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمسنة غزاوية من مواليد عام 1944 أي 4 سنوات قبل تأسيس كيان الاحتلال الصهيوني المصطنع!
تصنيف :
فلسطین
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
طوفان الأقصى
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