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منذ بدء معركة 'طوفان الاقصى'..

الكشف عن حصيلة جديدة لاسرى جيش الاحتلال لدى 'حماس'

الكشف عن حصيلة جديدة لاسرى جيش الاحتلال لدى 'حماس'
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الاسرى الاسرائيليين لدى حركة المقاومة الاسلامية "حماس" منذ بدء معركة "طوفان الاقصى" الى 222.

العالم - الاحتلال

وكان الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، قد أعلن في وقت سابق أن عدد الأسرى الاسرائيليين في غزة يقدر بحوالي 250، وأن 22 منهم قتلوا جراء القصف الاسرائيلي.

في المقابل دعا مسؤول سابق في جهاز "الموساد" ديفيد ميدان، السبت الماضي، دعا حكومة الإحتلال إلى الإسراع في إتمام صفقة تبادل مع حركة حماس، قائلا إن الوقت لا يمر لصالح تل أبيب في المطالبة بمثل هذه الصفقة سريعا، حفاظا على حياة الاسرى في قطاع غزة.

وقال ميدان -الذي شغل في السابق منصب "منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية"، ويقف وراء إتمام صفقة "جلعاد شاليط" -خلال مقابلة مع ملحق صحيفة "هآرتس" العبرية في نهاية الأسبوع، "لا شك في أن القضية الأولى التي يجب على (إسرائيل) معالجتها هي قضية الرهائن، فالنافذة الزمنية محدودة للغاية، وينبغي الانتهاء من الصفقة في وقت قصير في غضون أسبوع".

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منذ بدء معركة 'طوفان الاقصى'.. الكشف عن حصيلة جديدة لاسرى جيش الاحتلال لدى 'حماس'

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