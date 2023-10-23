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شاهد.. سوريا تشيع شهيداً ارتقی دفاعاً عن غزة

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

شيعت جموع غفيرة من الشعب السوري جثمان شهيد حرکة الجهاد الاسلامي، محمد محمود موسی الذي ارتقی ضمن عمليات طوفان الاقصی.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في دمشق، ان جموع غفيرة من أهالي خان دنون و المناطق المجاورة في ريف دمشق، حضروا جنازة الشهيد محمد محمود موسی الذي ارتقی في جنوب لبنان أثناء تأدية واجبه الجهادي ضمن معركة طوفان الاقصی.

ووصل جثمان الشهيد صباحاً الی مشفی يافا في دمشق وتحرك موكب التشييع من قلب العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من أهالي العاصمة نحو منطقة مخيم خان دنون.

واستقبل أهالي الشهيد جثمانه بالزغاريد و رش الزهور والورود وهتف أهالي المخيم شعارات تؤكد الانتقام لدم الشهيد الذي استشهد علی طريق وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وشارك في مراسم تشييع الشهيد، عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية وعلی رأسهم ممثل حركة الجهاد الاسلامي في سوريا وعدد من عناصر حركة الجهاد الاسلامي واعضاء الفصائل الفلسطينية والاحزاب السورية وشخصيات اجتماعية ووجهاء وزعماء عشائر سورية.

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