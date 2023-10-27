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حزب الله العراقي تعلن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا

حزب الله العراقي تعلن استهداف قاعدة
الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب حزب الله العراقي في بيان، اليوم الأربعاء، عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا.

العالم-العراق

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب حزب الله العراقي في بيان لها، عن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار.

هذا وتتواجد قوات أمريكية في تلك القاعدة المستهدفة تحت ذريعة "تدريب قوات كجزء من حملة أوسع ضد تنظيم داعش".

ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيّرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع.

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