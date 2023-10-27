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شاهد.. 'رجال محمد ضيف' في الدنمارك!

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت مسيرة حاشدة ليلية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم قسريا من أرضهم.

العالم - فلسطين

وهتف المتظاهرون : " حط السيف قبال السيف، واحنا رجال محمد ضيف"!

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