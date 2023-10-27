قناة العالم
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الموازي
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
شاهد.. 'رجال محمد ضيف' في الدنمارك!
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/10/25/169820955852617100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/10/25/169820955852617100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/10/25/169820951575761400.jpg
الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
انطلقت مسيرة حاشدة ليلية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم قسريا من أرضهم.
العالم - فلسطين
وهتف المتظاهرون : " حط السيف قبال السيف، واحنا رجال محمد ضيف"!
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
أوروبا
الاحتلال
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
طوفان الأقصى
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
لحظة الوصول لأطفال على قيد الحياة تحت الأنقاض في غزة
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العين الإسرائیلیة
الاجتياح البري لغزة.. مخاوف امريکية تضاف للمخاوف الاسرائيلية
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨
انقلاب الصورة
تخبط الكيان الاسرائيلي سيد الموقف
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣
انقلاب الصورة
قلق عوائل الاسری الاسرائيليين من استمرار العدوان علی غزة
الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١
هاشتاغ
مواقع التواصل تغضب ضد مجازر نتنياهو التي لاتنتهي
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥
انقلاب الصورة
جريمة مستشفی المعمداني أثبتت ان حبل الکذب قصير
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩
بانوراما
بانوراما.. رئيسي: المجازر في غزة ستؤسس لنظام عادل
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية
شاهد بالفيديو..
مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة
شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال
شاهد بالفيديو..
مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟
شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة
المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى
مقالات و تحليلات
الفوبيا التي ترعبهم ويحاولون اخفاءها
لماذا خرج غوتيريش عن "السردية الغربية" للصراع في الشرق الأوسط؟
"طوفان الأقصى" في الميزان العسكري والسياسي
"قمة القاهرة للسلام" من زاوية أخرى
هل ينفذ نتنياهو تهديده بإجتياح غزة؟
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.