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سكان جنوب لبنان يشعرون بالطمأنينة.. ماذا فعلت المقاومة بقوات الاحتلال؟

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم في جنوب لبنان، بانه ما يقارب اكثر من اسبوع اختفى التحرك العسكري المعتاد لجيش الاحتلال الاسرائيلي تماماً من على الشريط الحدودي مع لبنان الذي كانت تجوب فيه دورياته.

وقال مراسلنا: ان قوات الاحتلال تحصنت داخل المستوطنات الحدودية التي تحولت الى ثكنات عسكرية بعد اجلاء المستوطنين منها، مشيراً الى ان هذه القوات باتت تتمركز داخل مواقعها ودشمها المحصنة، مرتعدة خائفة من قنص المقاومة، لان المقاومة عندما ترى جندياً او آلية فانها ستكون في مرماها لا محالة.

واكد ان المقاومة اللبنانية تمكنت من ان تخلق طمأنينة عالية لدى المواطنين اللبنانيين وتحميهم، وهؤلاء بدورهم يقفون الى جانبها ويدعمونها، مشيراً الى ان طلب المقاومة اللبنانية من مواطنيها بالابتعاد عن الحدود المتاخمة مع الاحتلال انما تأتي لحمايتهم من اعتداءات الاحتلال.

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