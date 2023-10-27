إسرائيليون يستيقظون ليجدوا أنفسهم في مصر.. فما القصة؟

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن التطبيقات تظهر لهم مواقع خاطئة في البلدان المجاورة مثل مصر.

وردا على طلب من الصحيفة العبرية صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا الخطأ بسبب استمرار الاضطرابات في النظام الملاحي العالمي لحماية أمن سكان الكيان، حيث تستمر عمليات تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي بدأها الجيش الإسرائيلي على خلفية الحرب في غزة.



وكان المستخدمون في الكيان الإسرائيلي قد أبلغوا أن العديد من التطبيقات تعرض مواقعها غير الصحيحة، وفي بعض الحالات بعيدة جدا عن موقعها الحقيقي وحتى في البلدان المجاورة مثل لبنان أو الأردن ومصر.

وقال أحد المستخدمين الذين واجهوا هذه الظاهرة لموقع الصحيفة العبرية "واينت" إن تطبيق المواعدة الذي يستخدمه يظهر أنه في الإسكندرية بمصر، بينما هو فعليا في منزله في جفعتايم، على بعد حوالي ألف كيلو متر.

وكانت تطبيقات الملاحة المختلفة مثل Wise وGoogle Maps وApple Maps قد توقفت عن إظهار الازدحام المروري للمستخدمين في الكيان الإسرائيلي.