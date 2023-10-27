اعتقال نحو 50 ناشطا لتأييدهم فلسطين داخل الكونغرس الأمريكي

العالم - الأميرکيتان

وقال المتظاهرون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "يتجمع المئات من اليهود الأمريكيين وحلفاؤهم في مبنى الكابيتول اليوم، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. وقد تم اعتقال 49 منا للتو. ونحن نناشد قادتنا في الكونغرس بوقف إراقة الدماء هذه".

وجلس المتظاهرون أمام مكاتب المشرعين وهتفوا "عاشت غزة". ولم يقاوموا الاعتقال.

كتب ممثلو المنظمة على شبكات التواصل الاجتماعي: "كل قنبلة يتم إسقاطها على غزة تهدد بقتل مليوني مدني فلسطيني ومائتي رهينة إسرائيلية. ومن الواضح أن المزيد من إراقة الدماء ليس هو الحل".

وأضاف النشطاء: "السياسة الأمريكية تتمثل في تجويع سكان غزة وقصفهم وطردهم من منازلهم. لقد طفح الكيل".