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السويد تقرر طرد سلوان موميكا حارق نسخ من المصحف الشريف

السويد تقرر طرد سلوان موميكا حارق نسخ من المصحف الشريف
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات السويدية ترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة خلال الشهور الماضية في العاصمة ستوكهولم.

العالم - اوروبا

وقال الصحفي لمصلحة الهجرة السويدية جيسبر تنجروث، في تصريح لقناة "TV4"، الخميس، إن موميكا لديه تصريح عمل وإقامة حتى 16 أبريل/ نيسان 2024.

وأضاف أنه بعد هذا التاريخ لن يتم إصدار تصريح إقامة لموميكا وسيتم ترحيله من البلاد.

وأوضح أن موميكا قدم أقوالا كاذبة خلال طلبه الحصول على تصريح إقامة وعمل، ونتيجة ذلك تقرر ترحيله ومنعه من دخول السويد مدة 5 سنوات.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أحرق موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة السويدية، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

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