كتائب القسام تدك تل أبيب بالصواريخ

العالم- فلسطين المحتلة

وجددت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دك تل أبيب برشقات صاروخية، ردًّا على المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، لتدوي صافرات الإنذار في وسط الكيان الصهيوني بأسره.

وأقرت قوات الاحتلال بإصابة 6 مستوطنين في الضربة الجديدة، بعد اعترافها قبل قليل بإصابة 3 مستوطنين في الرشقة الأولى.

وأكدت القناة 12 العبرية إصابة مبنى في تل أبيب مباشرة بصاروخ أطلق من غزة، ما تسبب بوقوع واندلاع حريق به وإصابة 3 مستوطنين في حصيلة أولية.

جاء ذلك بعد قليل من إعلان كتائب القسام قصف “تل أبيب” ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنها تواصل عملياتها العسكرية ودكت مستوطنة “مفلاسيم” برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف الزوارق الحربية المتمركزة قبالة مدينة غزة برشقة صاروخية.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، سقط 2000 صهيوني (جنود ومستوطنين) ما بين قتيل وأسير ومفقود، وأكثر من 5600 جريح، منهم 1200 جندي معاق، وعشرات الحالات الميؤوس منها، ومئات الحالات الخطرة.