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الاحتلال يهدد بقصف مبنى لبلدية غزة

الاحتلال يهدد بقصف مبنى لبلدية غزة
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت بلدية غزة هاشم، عن تلقيها تهديدا عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيس في ميدان فلسطين.

العالم- فلسطين المحتلة

وأكدت البلدية أن مبنى البلدية هو مقر للإدارة الرئيسة للبلدية وهو مبنى شيد قبل نحو 200 عام.

وعبرت عن استهجانها لتهديد الاحتلال باستهداف المبنى، مؤكدة أنه مبنى تاريخي وأثري ويقدم للمواطنين خدمات مدنية.

ودعت البلدية كل المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل ولجم الاحتلال، حيث أن المبنى يحتوي على وثائق وارشيف المدينة ومن شأن تهديدات الاحتلال بقصفه ان يدخل المدينة في حالة فوضى كبيرة.

ويستمر عدوان الاحتلال “الإسرائيلي”، على قطاع غزة في يومه الحادي والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب “الإسرائيلية” أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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