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بالفيديو: مأسي وآلام اهل القطاع، وصحفي شهيد آخر

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اكمل العدوان على غزة اسبوعه الثالث، فيما آلة القتل الاسرائيلية تواصل عمليات القتل والتدمير الممنهجة وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة.

العالم - فلسطين

وككل يوم يسقط مئات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الاطفال والنساء في غارات وحشية وعشوائية تستهدف كل انحاء القطاع ليفوق عدد الشهداء الـ 7 آلاف خلال 20 يوما بينهم 3 آلاف طفل لم يبلغ بعضهم الشهر، اضافة الى ما يقرب من 19 الف مصاب.

وتحت انقاض الابنية المدمرة يقبع اكثر من 1600 شخص بينهم ما يقارب الف طفل وسط مساع حثيثة لفرق الدفاع المدني لانتشالهم، فمنهم من استشهد ومنهم من كتب له النجاة فتم انقاذه، كهذا الطفل الذي بقي 6 ساعات تحت الركام.

وفي جديد التطورات استهدفت غارات الاحتلال الهمجية منازل مأهولة في مخيم جباليا وخان يونس ورفح وديرالبلح وحي الشجاعية وحي الزيتون ومخيم الشاطئ ومناطق اخرى في القطاع ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء بينهم صحفي، ليرتفع عدد الصحفيين الذين سقطوا منذ بدء العدوان إلى 24 شهيدًا على الأقل.

وزارة الصحة في غزة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها مئات الشهداء غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال أنها آمنة، فيما نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان.

وحشية تتزامن مع تفاقم معاناة سكان غزة في ظل انقطاع الوقود ونقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، فيما خرجت معظم المخابز عن الخدمة بسبب القصف.

ياتي هذا في حين تتعاظم معاناة المستشفيات التي تستمر بالعمل بجهود كوادرها القليلة العدد، وسط هذه الاعداد الهائلة من الجرحى ومخاوف من توقف عملها جراء نفاذ الوقود.

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