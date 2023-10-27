شاهد..مستوطنة اسيرة تصافح مقاوم حماس وتلقى عليه التحية

العالم- فلسطين المحتلة.

مشهد طبع اللحظات الأولى للإفراج عن العجوز الإسرائيلية يوخفد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عاماً من قبل مقاومي القسام التي اسرت يوم السابع من أكتوبر، وأشعل موجة انتقادات في الكيان الإسرائيلي.

وقالت ابنه المفرجة عنها شارون ليفشيتز، إن والدتها أخبرتها أن الرجل كان مسعفاً واعتنى بها أثناء أسرها وناقشا معاً موضوع السلام بمزيج من اللغتين الإنجليزية والعبرية المكسرة.

وقالت الابنة "والدتي في حالة جيدة حقًا، وهي تتحسن كل يوم.

وأشارت إلى أن الأسرى حسب أمها حصلوا على رعاية طبية والطعام ولم يتعرضوا للتعذيب.

وأكدت السيدة العجوز في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي (23 أكتوبر) بعد يوم من الإفراج عنها أنها نقلت عبر دراجة نارية إلى داخل غزة.

وأوضحت ليفشيتز ردا على سؤال عن سبب مد يدها لمصافحة المقاوم الفلسطيني لحظة الإفراج عنها وتسليمها الى ممثلين للصليب الأحمر عاملونا بلطف وقدموا لنا كل ما نحتاج إليه.

وقالت ليفشيتز إنهم ودودون جدًا ومهذبون جدًا.

وتابعت: تناولنا الطعام ذاته الذي كانوا يتناولونه هم، أي رغيف خبز مع أنواع من الجبن والخيار. كانت تلك وجبة ليوم كامل.

وبالإضافة إلى يوخفيد أطلق سراح نوريت يتسحاق أيضا البالغة من العمر 79 عاما، وتم تسليم المرأتين إلى عمال الإغاثة.