شاهد.. مظاهرة في اسطنبول تلعن الدول الداعمة لإسرائيل

العالم - مراسلون

مع استمرار العدوان على غزة، تواصل الشعوب العربية والاسلامية تضامنها مع الشعب الفلسطيني. وفي ميدان تقسيم في اسطنبول نظم متضامنون عرب وأتراك فعالية تحمل لافتات رافضة للموقف الغربي المنحاز للكيان الغاصب.

وقال محمود سعيد وهو متضامن ليبي لقناة العالم:"نقول لدول الغرب، نحن امة الاسلام لاتفصنا الحدود ولاتفصلنا الجنسيات ولا الألوان ولا اللغات. نحن امة واحدة، کما انتم تدعمون اليهود، نحن سندعم اهل فلسطين وأهل غزة".

وقال اياس أحمد وهو متضامن جزائري:"هذه رسالة الی جميع العرب، اقول لهم ان نتحد ونکون کلمة واحدة ضد هؤلاء المجرمين وضد کل العالم الذي يدعم هؤلاء المجرمين خاصة، کثير من الدول الغربية التي رأيناها مؤخراً انها اتحدت في کلمتها ونصرت المجرمين القتلة الذين يقتلون اخواننا ويقولون انهم هم علی حق".

رسائل عدة حملها المتضامنون تطالب بالتحرك العربي والاسلامي نصرة لغزة وحماية لأهلها من بطش الاحتلال وأطنان المتفجرات التي تسقط عليهم. كذلك رسائل تحيي صمود الشعب الفلسطيني وأداء المقاومة الفلسطينية المشرف.

وقال خليل يوسف وهو متضامن يمني:"نحن مع اخواننا في فلسطين وغزة المجاهدين ونلعن القرد من کبيرهم الی صغيرهم، هم مع اليهود ونحن مع الاسلام والاسلام هو الغالب دائماً".

وقالت د. امال يوسف وهي متظاهرة أردنية:"أوجه رسالتي الی هذا العالم، اطفال غزة هم الصامدون، هم الباقون، هم الذين يبتسمون وهم في ميدان المعرکة. لو اجتمع کل العالم علی ان يهز شعرة من ثباتهم وصمودهم لن يستطيعوا، يستقبلون الموت بصدر رحب لأنهم يؤمنون بالقضية ولکن الاسرائيلي هو الجبان الخاسئ، الذي لارواية له ولا رسالة، هم مرتزقة اجتمعوا من کافة ارجاء الأرض وهم لايصمدون أبداً في ساحة المعرکة.. العودة ثم العودة ثم العودة..".

وشهدت التظاهرة حمل صور زعماء الغرب ملطخين بالدماء ولافتات تبرز مشاركة العواصم الغربية بقتل اطفال فلسطين عبر الدعم المتواصل للكيان الغاصب.

حالة الغضب الممتدة في ربوع العالم الاسلامي تأتي للتضامن مع فلسطين وللعن المواقف الغربية المنحازة للاحتلال الغاصب رغم کل الدماء التي تسيل علی أرض غزة.