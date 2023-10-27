شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة

تواصلاً للتظاهرات الغاضبة المتضامنة مع فلسطين والمنددة بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، تنتفض صنعاء مجدداً من خلال الاحتشاد هذه المرة في ميدان السبعين، إذ يجدد جموع المتظاهرين الإدانة والاستنكار للجرائم والانتهاكات والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، متجاوزاً كل المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، ضيف الله الشامي لقناة العالم:"انه خروج يعبرون فيه عن نصرتهم وتأييدهم وتضامنهم مع شعبنا في فلسطين وکذلک استنکاراً للجرائم التي يرتکبها الکيان الصهيوني بحق أبناء شعبنا المؤمن المسلم المجاهد الصابر في فلسطين".

سخط وغضب اليمنيين الذي لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير هو تأكيد كما يقول المحتجون على الموقف اليمني من القضية الفلسطينية، واستمرار لحالة النفير الشعبي نصرة لفلسطين ومقاومتها، مطالبين بتحرك عربي وإسلامي فاعل لإيقاف الغطرسة الصهيونية والأمريكية، ومنددين بالصمت والتواطؤ الدولي والأممي إزاء ما تتعرض له غزة.

وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، أحمد حامد في تصريح لقناة العالم:"موقفنا موقف ثابت ومبدئي ان قضية القدس وقضية القدس هي قضيتنا الأولی والقضية المرکزية والقضية المبدأية أصلاً ولايجوز ان يقف العالم صامتاً وخاذلاً للقضية الفلسطينية لأن السکوت يمثل جرماً يوازي جريمة العدوان الصهيوني الاميرکي".

وتترافق التظاهرات هنا مع خطوات عملية تمثلت في حملات شعبية وطنية لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني، إلى جانب إعلان الجاهزية للمشاركة في أي خيارات تراها قيادة البلد من شأنها مساندة فصائل المقاومة، والدفاع عن فلسطين ومقدساتها، لتتقاطع المواقف الشعبية مع الموقف الرسمي لصنعاء التي تؤكد أنها تراقب الوضع عن كثب، ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حرب الإبادة الجماعية في غزة.