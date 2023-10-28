كتائب القسام تتصدى لتوغل بري لقوات الاحتلال في بيت حانون وشرق البريج

العالم- فلسطین

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

ومنذ عدة ساعات قطعت قوات الاحتلال الصهيوني الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف عبر الجو والبحر بعشرات الغارات، على أرجاء القطاع.

وأفاد صحفيون من غزة، أن انقطاع الاتصالات والإنترنت يحول دون معرفة تطورات الأمور، لكنهم أكدوا أن قصفا إسرائيليا عنيفا مستمرا منذ أكثر من 4 ساعات، في حين تسمع اشتباكات ضارية في الأطراف الشرقية للقطاع.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاريإن أن الجيش “سيوسع عملياته البرية” مساء اليوم الجمعة في قطاع غزة، مدعيا أن ذلك لا يعني العملية البرية.

وفجر الجمعة، أعلنت كتائب القسام التصدي لقوة صهيونية نفذت عملية إبرار إلى شاطئ رفح، وأجبرتها على الاندحار، تحت غطاء من القصف الجوي، تاركة وراءها مجموعة من الذخائر.