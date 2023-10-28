الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء في غزة

العالم - فلسطین

وأضافت المنظمة، في مؤتمر صحفي لمنظمات الأمم المتحدة في جنيف، أنها حصلت على قائمة من وزارة الصحة الفلسطينية بأسماء 6740 شهيدا في غزة، قبل أن تصلهم التحديثات الحالية بـ7326 شهيدا.

وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للصحفيين بالقدس “في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها”.

وأكد لازاريني استشهاد 57 من موظفي أونروا منذ بدء النزاع، موضحا أن حجم الحصيلة التي سجلتها الوكالة الأممية يعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.

وأشار إلى أن نسبة موظفي أونروا الذين قتلوا مقارنة مع العدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين استشهدوا مقارنة مع العدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة.

وجاءت تصريحاته بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لا يثق بالأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة.

وفي اليوم التالي، ردت وزارة الصحة بنشر وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية الشهداء الذين قضوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع؛ ردا على تشكيك الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وأفادت الوزارة “قررنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا أمام أنظار العالم وعلى مسمعه”.

ولليوم الـ21 تواليًا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف إيادة جماعية عبر شن غارات عبر الجو والبحر والبر بكثافة على قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن استشهاد 7326 مواطنًا، منهم 2913 طفلا.