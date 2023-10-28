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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف السورية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها فجر اليوم السبت.

العالم - العراق

يأتي ذلك بعد أن نقلت المصادر في وقت سابق نقلا عن مصادرها سماع دوي انفجارات داخل قاعدتي حقل العمر بريف دير الزور الشرقي ومطار خراب الجير بريف الحسكة شرق سوريا.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا، والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.

من جهته، أعلن "حزب الله" في العراق، يوم الاثنين الفائت، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر.

وفي الأيام الأخيرة تعرّضت قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية، منها قاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.

كما أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، أن واشنطن تقوم حاليا بتقييم عواقب الضربات الموجهة نحو "أهداف معادية" في سوريا، وأنها مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي "إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم عواقب الضربات التي تنفذها على أهداف معادية في سوريا"، مضيفا: "وهي مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد".

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية

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