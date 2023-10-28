طوفان الأقصى أشعرت الإسرائيليين أن الكيان يمكن أن يزول + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وفیما لفت محمد نور الدين إلى أن نقطة البداية بكل المشهد الذي نراه اليوم هي عملية طوفان الأقصى، أوضح أن: العدوان الهمجي الوحشي غير المسبوق على غزة يجب أن لا ينسينا أن عملية طوفان الأقصى هي عملية غير طبيعية، لأنها أشعرت الإسرائيليين أن هذا الكيان يمكن أن يزول، وأشعرت العرب والمطبعين مع العدو أنه يمكن أن تتحرر فلسطين.. وهذا هو الأخطر الذي يفسر هذه الهجمة والتحشيد الأميركي والغربي إلى جانب إسرائيل.

ونوه أن "إسرائيل" هي مشروع استعماري غربي أوجد ليكون قاعدة أمامية للاستعمار الغربي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه ولذلك فإن التداعيات التي حصلت بعملية طوفان الأقصى هي أكبر بكثير من أن تواجه أو تستوعب بمجرد الانتقام من غزة.

وأشار إلى أن الأميركان يحاولون أن لا يضعوا إيران ضمن دائرة الخطط التي يضعونها إلى الانتقام من عمليات طوفان الأقصى، ليس أنهم لا يريدون القضاء على رأس محور المقاومة بل من خشيتهم.

وبشأن العمليات البرية شدد على عدم القدرة لدى كيان الاحتلال على القضاء على حماس، مضيفا أنه: إذا تأكد أن دولاً إقليمية مثل إيران أو لبنان أو غيرها يمكن أن تكون جزء من حرب إقليمية أوسع..فإن هذا خط أحمر للولايات المتحدة الأميركية حيث أنها لن تغامر بذلك.

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