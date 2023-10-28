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ميداليات ملونة للرياضيين الإيرانيين بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية

ميداليات ملونة للرياضيين الإيرانيين بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

فاز الرياضيون الإيرانيون بميداليات ملونة في فئتي الرجال والسيدات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر.

العالم - ایران

وفازت فاطمة أمير زادکاني في آخر یوم من منافسات ألعاب القوي في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو بالميدالية الذهبية.

كما تنافس داود علي قاسمي، خلال نهائيات سباق 400 متر رجال فئة تي 47، التي أقيمت على ملعب هوانغ لونغ في مدينة هانغتشو، مع سبعة منافسين من الفلبين، إندونيسيا (شخصان)، سريلانكا، الهند (شخصان) وكازاخستان و احتل المركز الخامس.

كما فاز ممثل إيران "ظفر ذاكر" بالميدالية الفضية في رمي الرمح فئة اف 55 التي استضافها ملعب هوانغ لونغ.

كما احتل حامد أميري، الحائز على ميداليتين ذهبيتين وفضيتين في أولمبياد طوكيو 2020 وريو 2016، المركز الخامس في منافسات اليوم برقم قياسي قدره 28.83 متر و لم الحصول على ميدالية.

وحصل ممثل الايراني "محمد رضا زندي" في منافسات الرماية بالميدالية البرونزیة.

وافتتحت الأحد الماضي، الدورة الـ 4 للألعاب الآسيوية تحت شعار "وحدة القلوب، بريق الأحلام" في مدينة هانغتشو بالصين.

ويشارك في هذه المسابقات أكثر من ثلاثة ألاف رياضي من 44 دولة.

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