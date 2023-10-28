السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسلة العالم تسرد احداثاً مؤلمة.. مئة طائرة حربية قصفت مواقع بغزة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم في مخيم جنين، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بات يتبع سياسة الهدم في الضفة الغربية بعدما هدم عدة منازل بذريعة غير الترخيص، كما هدد بعض من عوائل غزة والاسرى المحررين بهدم بيوتهم في الضفة.

وقالت مراسلتنا ان حملة الاعتقالات الاسرائيلية الشرسة في الضفة الغربية لن تتوقف حتى اللحظة، ولم تصل اي حصيلة لمؤسسات الاسرى حول اعداد المعتقلين، فيما مازال يستمر المستوطنون الاعتداء على الفلسطينيين في كل مناطق الضفة، وتحديداً في مدينتي سلفيت ونابلس، بسبب تسليح المستوطنين بالسلاح في الاونة الاخيرة، اضافة الى تهديدهم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين قرب المستوطنات، بضرورة مغادرة الضفة واللجوء الى الاردن او سيتم تصيفتهم، والقول بانهم قريبون من ارتكابهم نكبة جديدة بحق الفلسطينيين، حسب تعبيرهم.

واوضحت ان الاعلام العبري قال ان مئة طائرة حربية قصفت ليلة امس مواقع في غزة، مشيرة الى انها كانت ليلة حامية وصعبة جداً على اهالي غزة، ووصفته بالهجوم الغير مسبوق منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة وسقوط مئات الشهداء وان سيارات الاسعاف شلّ بالكامل في غزة، وسط قطع الاتصالات والانترنت.

روابط ذات صلة

الإجتياح البري لغزة.. كابوس "إسرائيل" و أمريكا

العدوان الاسرائيلي على غزة يتواصل بوتيرة أعنف.. والمقاومة تتصدى بكل قوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ارتد السحر على الساحر.. هكذا احترقت آليات الاحتلال على الحدود اللبنانية

ايران تحقق انجازا تاريخيا في الألعاب البارالمبية الآسيوية 

مروحيات شينوك تحلق ليلا لنقل القوات في مناورات الجيش الايراني

تونس توضح سبب امتناعها عن التصويت لمشروع القرار العربي بشأن غزة

إشتداد الحرب على غزة والإدارة الأميركية لغرفة العمليات

شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم تسرد احداثاً مؤلمة.. مئة طائرة حربية قصفت مواقع بغزة