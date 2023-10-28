مراسلة العالم تسرد احداثاً مؤلمة.. مئة طائرة حربية قصفت مواقع بغزة

وقالت مراسلتنا ان حملة الاعتقالات الاسرائيلية الشرسة في الضفة الغربية لن تتوقف حتى اللحظة، ولم تصل اي حصيلة لمؤسسات الاسرى حول اعداد المعتقلين، فيما مازال يستمر المستوطنون الاعتداء على الفلسطينيين في كل مناطق الضفة، وتحديداً في مدينتي سلفيت ونابلس، بسبب تسليح المستوطنين بالسلاح في الاونة الاخيرة، اضافة الى تهديدهم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين قرب المستوطنات، بضرورة مغادرة الضفة واللجوء الى الاردن او سيتم تصيفتهم، والقول بانهم قريبون من ارتكابهم نكبة جديدة بحق الفلسطينيين، حسب تعبيرهم.

واوضحت ان الاعلام العبري قال ان مئة طائرة حربية قصفت ليلة امس مواقع في غزة، مشيرة الى انها كانت ليلة حامية وصعبة جداً على اهالي غزة، ووصفته بالهجوم الغير مسبوق منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة وسقوط مئات الشهداء وان سيارات الاسعاف شلّ بالكامل في غزة، وسط قطع الاتصالات والانترنت.