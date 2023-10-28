شاهد ماذا فعل الاحتلال بغزة الليلة الماضية!

العالم-فلسطين

وتظهر المشاهد أصوات انفجارات بعيدة أسفرت كذلك عن قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن القطاع بشكل شبه كامل، وتوغل القوات الإسرائيلية في القطاع.وتحدث الناشط الفلسطيني بلال خالد في فيديو مسجل عن الأوضاع في قطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وقال: "نذكر أنه حتى اللحظة لا تزال شبكة الاتصالات اللاسلكية والإنترنت مقطوعة عن القطاع بشكل كامل، وكان هنالك صعوبة كبيرة الليلة في الوصول إلى الإنترنت الفضائي، وللأسف وبصعوبة بالغة نحاول الاتصال بالشبكة كل ساعة أو ساعتين".

km

وأضاف: "حصيلة ما جرى ليلة أمس هي عدة غارات متفرقة وسط قطاع غزة، وجنوب القطاع في مدينة خان يونس، والغارات الأعنف شهدتها مناطق شمال القطاع".

وأعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة ودشنوا وسما بهذه الدعوة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.



هذا وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.