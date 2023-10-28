الاجتياح البري لغزة سيكون كارثة على الكيان الصهيوني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قال المحمداوي إن الكيان الصهيوني وبمساعدة أميركا كشف عن وجه أميركا القبيح دائما، وقال إن: هذه الأيام هي وصمة عار وخزي لكل الحكام العرب الذين لم يحركوا ساكنا ووقفوا متفرجين، وحتى لم يستطيعوا طرد سفراء الكيان الصهيوني في بلدانهم.

وقال إنه سوف تكون هناك: كارثة على الكيان الصهيوني عندما يحاول اجتياح غزة، لأسباب عديدة، السبب الأول هو أن قيادات المقاومة الفلسطينية لازالوا لحد الآن موجودين في غزة، ولا زالوا يستطيعون أن يتحكموا بسلاحهم.. ووجهوه نحو تل أبيب وغيرها من مناطق الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن: القصف الهستيري على غزة والذي يؤيده الغرب وحلف الناتو وأميركا سوف يفشل بعون الله، لأنهم يحاربون ناس عقائديين يؤمنون بالله والشهادة والوطن.

وأشار إلى أن قوات الكيان الصهيوني إذا التحمت بقوى المقاومة سوف تعطي خسائر كبيرة، وقال: "الجندي الصهيوني جبان لا يستطيع مواجهة المقاتل المؤمن.. وأكد أن المقاومة لازالت ماسكة بالأمور لحد الآن، وهي قادرة على مقاومة الاعتداء الغاشم."

ونوه إلى أن هناك تجربة عندما حاربوا والتحموا بقوات حزب الله في لبنان في عام 2006 وأعوام أخرى حيث استطاع حزب الله أن يهزمهم ويوقع بهم خسائر كبيرة جداً.

وخلص الخبير العسكري الفريق الركن جليل المحمداوي أن: "الأيام القادمة ستكون أيام عز و نصر للمقاومين الفلسطينيين."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..