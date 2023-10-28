السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرس الثوري: كل القواعد الأميركية تحت الرصد

الحرس الثوري: كل القواعد الأميركية تحت الرصد
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية "العميد رمضان شريف " ان كل القواعد الأميركية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة.

العالم - ايران

وقال العميد رمضان شريف، اليوم السبت، في مقابلة مع قناة "الميادين": إذا استمر القصف على غزة واستشهاد المواطنين حينها قد تنفجر المنطقة.

و تابع قائلا، ليتأكد داعمو الكيان الصهيوني أن بعض الأيادي التي لا تطال الكيان الصهيوني قد تطال القوات الأميركية التي تُدير هذه الحرب.

وأضاف المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: على كل داعمي الكيان وخاصة واشنطن إدراك أن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب بنفاد صبر المسلمين بلحظةٍ ما.

وتابع: واشنطن هي الداعمة الأولى للكيان الصهيوني وقد أعدّت جسراً جوياً لتزويده بالمعدّات العسكرية والقنابل المروعة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18.967 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وفي اليوم الـ 22 من عملية طوفان الاقصى، تستمرّ طائرات الاحتلال في قصفها العنيف للمنازل والأحياء السكنية على غزة وارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد العائلات الفلسطينية واستمرت بعمليات تدمير ممنهجة وقصف تجمعات سكنية على رؤوس ساكنيها، وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة.

روابط ذات صلة

رئيسي : الجرائم الصهيونية في غزة تنفذ بضوء أخضر من أمريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرس الثوري: كل القواعد الأميركية تحت الرصد

رئيسي : الجرائم الصهيونية في غزة تنفذ بضوء أخضر من أمريكا

في اليوم الـ 22 لمعركة طوفان الأقصى استهداف مواقع قوات الاحتلال برشقات صاروخية جديدة

أول تعلیق للسيسي على دخول مسيرات أجنبية أجواء مصر

خطيب جمعة طهران: ما تشهده غزة الان حركة مصيريّة ستشكّل منعطفا تأريخيا

بالفيديو..توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة