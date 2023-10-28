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'إسرائيل' تحذر المستوطنين من مكالمات الـ 'واتساب' لهذا السبب..

'إسرائيل' تحذر المستوطنين من مكالمات الـ 'واتساب' لهذا السبب..
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

حذرت شرطة الإحتلال الاسرائيلي من الرد على مكالمات الواتساب من أرقام مجهولة قادمة من الخارج، وذلك في ظل العدوان على قطاع غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت الشرطة إن هذه المكالمات قد تكون جزءًا من محاولة اختراق الهواتف، ولذلك أوصت مستخدمي واتساب بضبط إعدادات الخصوصية لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

كما ذكرت الشرطة أن موقع “تايمز أوف إسرائيل” تلقى مكالمة واحدة على الأقل من رقم أمريكي، وقد أبلغت شركة "ميتا" مالكة واتساب عن المشكلة وفقا لموقع العربية نت.

ويأتي تحذير شرطة الإحتلال بعد هجمات إلكترونية أدت إلى إيقاف تشغيل مواقع إخبارية وتطبيقات لخدمات الطوارئ في الكيان الإسرائيلي، بعد 4 أيام من انطلاق عملية طوفان الاقصى من قبل حركة حماس ضد الكيان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

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