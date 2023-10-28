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أغنى رجل في العالم يعرض توفير الانترنت في غزة!

أغنى رجل في العالم يعرض توفير الانترنت في غزة!
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم السبت، عن عرض لتوفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وكانت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.

وتعليقا على تغريدة للنائبة الأميركية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، حذرت فيها من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة، قال ماسك إنه "سيوفر خدمة "ستارلينك" في غزة".

وكتب ماسك: "ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال".

وخدمة ستارلينك عبارة عن شبكة أقمار صناعية تشغلها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

وكانت أوكاسيو-كورتيز قد كتبت: "قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة أمر غير مقبول. إن الصحفيين والمهنيين الطبيين والجهود الإنسانية والأبرياء معرضون للخطر".

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