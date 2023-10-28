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طهران : هجمات الصهاينة على غزة استهداف مستمر للانسانية والقانون الدولي

طهران : هجمات الصهاينة على غزة استهداف مستمر للانسانية والقانون الدولي
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، الهجمات الصهيونية المتواصلة على غزة، بانها لا تقتصر على اطلاق مستمر للقنابل والصواريخ وارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وقتل الاطفال الابرياء فحسب ، وانما تشكل استهدافا مستديما للانسانية والقيم الاخلاقية كافة، بل وتدمير السلام والامن العالميين وحقوق الانسان والقانون والقواعد الدولية الملزمة.

العالم - ايران

وفي تدوينة له عبر الفضاء الافتراضي، اليوم السبت، لفت ناصر كنعاني الى، انه "رغم كافة الاحتجاجات المستدامة من قبل الراي العام الدولي وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ضد جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة في قطاع غزة، لكن العدو زاد من شدة هجماته الجوية والبحرية والارضية، مستهدفا المناطق المختلفة داخل القطاع ومخلفا مجازر وحشية بين صفوف المدنيين هناك".

وتساءل كنعاني : من سوى امريكا وبعض الدول الغربية، يتجرأ على تقديم الدعم للصهاينة من اجل استمرار ارتكباب هذا الكم من الجرائم والابادة الجماعية بحق الفلسطينيين؟!

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