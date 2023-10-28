طهران : هجمات الصهاينة على غزة استهداف مستمر للانسانية والقانون الدولي

العالم - ايران

وفي تدوينة له عبر الفضاء الافتراضي، اليوم السبت، لفت ناصر كنعاني الى، انه "رغم كافة الاحتجاجات المستدامة من قبل الراي العام الدولي وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ضد جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة في قطاع غزة، لكن العدو زاد من شدة هجماته الجوية والبحرية والارضية، مستهدفا المناطق المختلفة داخل القطاع ومخلفا مجازر وحشية بين صفوف المدنيين هناك".

وتساءل كنعاني : من سوى امريكا وبعض الدول الغربية، يتجرأ على تقديم الدعم للصهاينة من اجل استمرار ارتكباب هذا الكم من الجرائم والابادة الجماعية بحق الفلسطينيين؟!