بالفيديو.. مطالب بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للعدالة

العالم - خاص العالم

بينما تشنّ طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعياته قصفاً غير مسبوق على قطاع غزة، بعدما قطعت الاتصالات والانترنت في كافة أنحاء القطاع.

طالبت حركة حماس بطرد سفراء الكيان من الدول العربية والاسلامية، متهمة اميركا ودول غربية بالمشاركة مع الاحتلال في حرب الابادة.

وقال القيادي في حركة حماس ، غازي حمد ، ان "هذا القطع للاتصالات عن اهلنا في قطاع غزة وعزل قطاع غزة عن العالم الخارجي الهدف منه هو حجب الحقيقة ونقل الصورة من قطاع غزة الجرائم التي ترتكب والمجازر والمذابح الجماعية والابادة الجماعية"



ولبحث العدوان على غزة، اجرى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مباحثات هاتفية مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشدد على ضرورة ان تتخذ الدول الاسلامية مواقف حازمة وموحدة لنصرة فلسطين، بينما اكد قائد حرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء حسين سلامي أن جيشَ الاحتلال الإسرائيلي لا يملك القدرةَ على محاربة المقاومة الفلسطينية على الأرض.

وهو ما اكده الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالاشارة الى ان الاحتلال الاسرائيلي دون دعم الدول الغربية لن يصمد لثلاثة ايام، كاشفا عن التحضير لاعلان كيان الاحتلال مجرم حرب امام العالم.

ولذلك دعا وزير الخارجية الماليزي زمبري عبدالقادر محكمة العدل الدولية لتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين للعدالة وخاصة الاحتلال الاسرائيلي، فبحسب موسكو يتعارض العدوان الاسرائيلي مع القانوني الدولي الانساني.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "إذا تم تدمير غزة وتم طرد مليوني ساكن من هناك، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون. بالطبع نحن بحاجة إلى التوقف والإعلان عن البرامج الإنسانية لإنقاذ السكان المحاصرين".

من جهته، حذر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة التصعيد البري للحرب على سلامة المدنيين والاسرى في غزة.

وزارة الخارجية السعودية من جهتها، دانت اي عمليات برية في غزة، وحذرت من الاستمرار في الاعمال الصارخة التي تتعارض مع القانون الدولي والانساني وتعرض المنطقة لاخطار كبيرة.