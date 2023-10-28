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بالفيديو.. أردوغان يتوشح الكوفية الفلسطينية ويفحم 'إسرائيل' بتصريحات لافتة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات لافتة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد قطاع غزة بعد التصعيد ومحاولة التوغل البري التي فشل الاحتلال بها، حتى السبت 28 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

العالم- فلسطين

وقال أردوغان خلال مشاركته في مليونية نصرة غزة عبر فعالية أطلق عليها "تجمع فلسطين الكبير" المقام في مطار أتاتورك ضمن ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا : إن "الهدف من هذه الوقفة لفت الانتباه إلى ما يجري في قطاع غزة من مجازر وجرائم، والدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "إسرائيل بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام".

وأضاف أردوغان: "وقفتنا هذه للتعبير عن وقوفنا إلى جانب أشقائنا في غزة" وتابع: "يجب أن نتحد كي لا يأتي يوم نقول فيه "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

ومن أبرز تصريحات الرئيس التركي في مليونية نصرة غزة:

-لا يمكن أن يخرج من الغرب أي أمر خير

-الدول الغربية مدينة لإسرائيل ولا تستطيع أن تقوم بغير ذلك

-نحن في تركيا نقف إلى جانب المظلومين.

-السلطان عبد الحميد بذل الكثير من أجل فلسطين

"-"إسرائيل" منظمة، ودولة محتلة، وتركيا ليست مدينة لها بأي شيء"

-حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض وأهل غزة اليوم يدافعون عن وطنهم بكل ما يملكون

-الشعب الفلسطيني تميز دائماً بالصمود في وجه الاحتلال.

-أحيي موقف أهل غزة باسمي وباسم شعبي

-"إسرائيل" انزعجت جداً من قولي إن حماس ليست إرهابية، كُنّا نعلم ذلك، ولأننا نعلم موقفكم هذا أعلنّا موقفنا بوضوح وبكل صراحة، ونقول: لا غالب إلا الله

-سنعلن للعالم أن "إسرائيل" مجرمة حرب ونقوم بتحضيرات لازمة لإعلان ذلك

-منذ تأسيس "إسرائيل" هجّرت الفلسطينيين من مدنهم وقتلتهم، والفلسطينيون يناضلون ضد هذا الظلم ويضطرون إلى المقاومة، والمقاومة أمر مباح للفلسطينيين

-علينا في كل أدياننا ومذاهبنا وأعراقنا أن نتحد وأن نقف وقفة رجل واحد وإلا فكلنا سنكون ضحية تلك المؤامرات

-ما يجري في غزة منذ أمس هو حالة من الجنون، وعزيمة أهل غزة سوف تسجل بالتاريخ صفحة مشرفة من المقاومة

وتشهد غزة حرباً إسرائيلية وحشية وحصار خانقاً تم تصعيده عبر قطع الاتصالات والإنترنت وسط تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع المحاصر.

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