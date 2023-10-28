السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران بصورة

ماسك يسخر من تصريحات
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من تصريحات البيت الأبيض التي زعمت فيها واشنطن مرارا بأن إيران "تريد شن حرب" في المنطقة وذلك من خلال صورة توضح زيف هذه الادعاءات.

العالم-الامريكيتان

وشارك إيلون ماسك صورة على "إيكس" (تويتر سابقا) تظهر فيها خريطة إيران والدول المحيطة بها، وأعلام أمريكية تشير إلى نقاط انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وعلق ماسك على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها: "آها الإيرانيون!"، في إشارة إلى الاستغراب.

وتظهر الصورة القواعد الأمريكية المنشرة حول إيران، التي تطوقها من 3 جهات، مع عبارة في الأعلى: "إيران تريد الحرب".

لكن الصورة كتب عليها بالخط العريض من الأسفل عبارة أخرى، جاء فيها: "انظروا كيف وضعوا بلدهم (إيران) بقرب قواعدنا العسكرية!".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، من استمرار الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع عملية طوفان الاقصى الفلسطينية ضد "إسرائيل" وقال إذا استمروا في التحرك ضد قواتنا سوف نرد".

روابط ذات صلة

'ايلون ماسك' يوجه صفعة لـ'أفيخاي أدرعي' تثلج قلوب داعمي فلسطين

'إيلون ماسك' يهدد أوروبا بحظر موقع 'اكس' بسبب فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس السلطة الفلسطينية يدعو لعقد قمة عربية طارئة

وزيرة إسبانية تخاطب أوروبا: يجب قطع العلاقة مع "إسرائيل"

امرأة مصرية تتبرع بكل ما تملك من مال لنصرة غزة +صور

رئيسي: "إسرائيل" لم تحقق أي إنجاز بعد "طوفان الأقصى" 

شاهد.. تظاهرة اسبوعية ثالثة في لندن بدت كطوفان لم يسبق له مثيل

السفارة الايرانية في لندن تفنّد مزاعم التدخل في مسيرات التضامن مع فلسطين