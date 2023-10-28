ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران بصورة

العالم-الامريكيتان

وشارك إيلون ماسك صورة على "إيكس" (تويتر سابقا) تظهر فيها خريطة إيران والدول المحيطة بها، وأعلام أمريكية تشير إلى نقاط انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وعلق ماسك على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها: "آها الإيرانيون!"، في إشارة إلى الاستغراب.

وتظهر الصورة القواعد الأمريكية المنشرة حول إيران، التي تطوقها من 3 جهات، مع عبارة في الأعلى: "إيران تريد الحرب".

لكن الصورة كتب عليها بالخط العريض من الأسفل عبارة أخرى، جاء فيها: "انظروا كيف وضعوا بلدهم (إيران) بقرب قواعدنا العسكرية!".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، من استمرار الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع عملية طوفان الاقصى الفلسطينية ضد "إسرائيل" وقال إذا استمروا في التحرك ضد قواتنا سوف نرد".