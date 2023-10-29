4 إصابات بالرصاص الحي في نابلس جراء اقتحام جيش الإحتلال مخيم عسكر

العالم - فلسطین

وأضافت، أن اشتباكات مسلحة بين تجري الآن بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في محيط مخيم عسكر في نابلس.

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق النار بين المقاومين والجيش الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 4 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتين، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، حسب وكالة "وفا".

ولفتت "وفا" إلى أن الجيش الإسرائيلي، اعتقل ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا بين قوات الجيش الإسرائيلي التي تقتحم المدن والبلدات ومقاومين وناشطين فلسطينيين، على خلفية نشوب الحرب بين حماس والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة جراء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.