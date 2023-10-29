الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف يستهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا

قصف يستهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تعرّضت القاعدة الأميركية، في حقل العمر النفطي، شرقي دير الزور شرقي سوريا، لقصف أدى إلى انفجارات داخل القاعدة.

العالم - سوریا

وأضافت المصادر أنّ أصوات الانفجارات سُمعت في المناطق المحيطة بالمنطقة.

وتعرّضت القاعدة في حقل العمر النفطي للقصف عدة مرّات في الأيام الماضية، بحيث أفاد مراسل الميادين، يوم الجمعة الماضي، بأنّ قصفاً بالصواريخ استهدف القاعدة نفسها.

وكشفت المصادر أنّ القاعدة استُهدفت بـ6 صواريخ، أُطلقت من البادية بين مدينتي الميادين والبوكمال.

واعترف البنتاغون بأنّ القوات الأميركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق، و4 مرات في سوريا، الأسبوع الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، بالتزامن مع معركة "طوفان الأقصى".

وتبنّت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية: عين الأسد، التنف، حرير، كونيكو، والشدادي، والقـاعـدة في "مطار أبو حجر - خراب الجير"، بالإضافة إلى استهداف القوات الأميركية قرب مطار إربيل في كردستان العراق.

روابط ذات صلة

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل

الجيش السوري يتصدى لهجوم مسلحين جنوبي إدلب

التحرك الامريكي المريب بشرق الفرات والذئاب المجتمعة حوله

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة

قصف يستهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا

4 إصابات بالرصاص الحي في نابلس جراء اقتحام جيش الإحتلال مخيم عسكر

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

السنوار: مستعدون لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى فورا

ردا على جرائم الاحتلال.. شاهد.. حجم الدمار في تل أبيب بفعل صواريخ المقاومة