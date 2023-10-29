قصف يستهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا

العالم - سوریا

وأضافت المصادر أنّ أصوات الانفجارات سُمعت في المناطق المحيطة بالمنطقة.

وتعرّضت القاعدة في حقل العمر النفطي للقصف عدة مرّات في الأيام الماضية، بحيث أفاد مراسل الميادين، يوم الجمعة الماضي، بأنّ قصفاً بالصواريخ استهدف القاعدة نفسها.

وكشفت المصادر أنّ القاعدة استُهدفت بـ6 صواريخ، أُطلقت من البادية بين مدينتي الميادين والبوكمال.

واعترف البنتاغون بأنّ القوات الأميركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق، و4 مرات في سوريا، الأسبوع الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، بالتزامن مع معركة "طوفان الأقصى".

وتبنّت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية: عين الأسد، التنف، حرير، كونيكو، والشدادي، والقـاعـدة في "مطار أبو حجر - خراب الجير"، بالإضافة إلى استهداف القوات الأميركية قرب مطار إربيل في كردستان العراق.