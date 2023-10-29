شاهد كيف تفاجأت قوات الاحتلال عند محاولة اجتياح غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة ان المقاومة الفلسطينية لاتزال تتصدی للعدوان الصهيوني وتمنعه من اجتياح قطاع غزة، وفي أحد محاولات الاجتياح دمر الاحتلال منطقة بيت حانون في شمال قطاع غزة وقصف الاحياء والمنازل فيها بشكل كامل، وعندما توغلت قواته لبيت حانون تفاجأت بمجاهدين فلسطينيين يخرجون من بين الركام.

وأكد مراسل العالم ان هؤلاء المجاهدين تصدوا لقوات الاحتلال واوقعوهم قتلی وجرحی، فعادت قوات الاحتلال وجن جنون جيش الاحتلال لأنه كان قد مشط المدينة بأكملها، لكن اصحاب الارض، فاجأوه.

وبين مراسل العالم ان التصدي لقوات الاحتلال لايزال مستمراً في بيت حانون وشرق مخيم البريج.

وأشار مراسل قناة العالم ان كتائب القسام بثت مقطعاً مصوراً لاستهداف آلية اسرائيلية واصابتها بدقة بصاروخ كورنيت من شرق حي الشجاعية في غزة ما أدی الی تدمير الالية وقتل وجرح من فيها، لكن كيان الاحتلال لم يعترف حتی الان بخسائره في هذه العملية.