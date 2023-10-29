الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد كيف تفاجأت قوات الاحتلال عند محاولة اجتياح غزة

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عما واجه قوات الاحتلال الاسرائيلي من مفاجئة عند محاولة اجتياح قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة ان المقاومة الفلسطينية لاتزال تتصدی للعدوان الصهيوني وتمنعه من اجتياح قطاع غزة، وفي أحد محاولات الاجتياح دمر الاحتلال منطقة بيت حانون في شمال قطاع غزة وقصف الاحياء والمنازل فيها بشكل كامل، وعندما توغلت قواته لبيت حانون تفاجأت بمجاهدين فلسطينيين يخرجون من بين الركام.

وأكد مراسل العالم ان هؤلاء المجاهدين تصدوا لقوات الاحتلال واوقعوهم قتلی وجرحی، فعادت قوات الاحتلال وجن جنون جيش الاحتلال لأنه كان قد مشط المدينة بأكملها، لكن اصحاب الارض، فاجأوه.

وبين مراسل العالم ان التصدي لقوات الاحتلال لايزال مستمراً في بيت حانون وشرق مخيم البريج.

وأشار مراسل قناة العالم ان كتائب القسام بثت مقطعاً مصوراً لاستهداف آلية اسرائيلية واصابتها بدقة بصاروخ كورنيت من شرق حي الشجاعية في غزة ما أدی الی تدمير الالية وقتل وجرح من فيها، لكن كيان الاحتلال لم يعترف حتی الان بخسائره في هذه العملية.

روابط ذات صلة

'نفاق الغرب'..حقوق الإنسان في غزة ينتهكها الداعون لإحقاقه! + فيديو

تظاهرات شعبية حاشدة في سويسرا ضد مجازر اسرائيل في غزة

اليمن.. موقف أنصار الله واللقاء المشترك من العدوان على غزة

قطع الانترنت عن غزة يخفي مجازر ارتكبتها 'اسرائيل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يقتحم مناطق مختلفة في الضفة الغربية +فيديو

شاهد ما قامت به شرطة نيويورك لمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

المقاومة اللبنانية تبتر اعمدة الارسال الاسرائيلية.. شاهد حالها

شاهد كيف تفاجأت قوات الاحتلال عند محاولة اجتياح غزة

الرئيس الكوبي: 'واشنطن' تدعم همجية 'إسرائيل'

'نفاق الغرب'..حقوق الإنسان في غزة ينتهكها الداعون لإحقاقه! + فيديو