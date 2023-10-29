الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يقتحم مناطق مختلفة في الضفة الغربية +فيديو

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة أحياء في مدينة جنين ومخيم عسكر شرق نابلس، بالضفة الغربية مرفوقة بجرافات، فيما دوت صفارات الإنذار في المدينة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

العالم - الإحتلال

وأفاد شهود عيان بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال".

وأعلنت مصادر أمنية فلسطينية بأن 4 شبان أُصيبوا بالرصاص الحي،لقوات الإحتلال، خلال مواجهات في مخيم عسكر شرق نابلس، بعد محاصرة المخيم من عدة محاور، وإغلاق المنطقة بشكل كامل.

واستهدف مقاومون بعدد من العبوات الناسفة آليات القوات الإسرائيلية المقتحمة للمخيم.

وأفادت الوكالة بأن مستوطنين هاجموا تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، وأطلقوا النيران صوب منازل الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، قتل شاب وأصيب 11 برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

روابط ذات صلة

استشهاد فلسطينيَين وإصابة جندي إسرائيلي بعد اقتحام قوات الاحتلال طولكرم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في  انحاء مختلفة بالضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يقتحم مناطق مختلفة في الضفة الغربية +فيديو

شاهد ما قامت به شرطة نيويورك لمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

المقاومة اللبنانية تبتر اعمدة الارسال الاسرائيلية.. شاهد حالها

شاهد كيف تفاجأت قوات الاحتلال عند محاولة اجتياح غزة

الرئيس الكوبي: 'واشنطن' تدعم همجية 'إسرائيل'

'نفاق الغرب'..حقوق الإنسان في غزة ينتهكها الداعون لإحقاقه! + فيديو