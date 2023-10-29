الإحتلال يقتحم مناطق مختلفة في الضفة الغربية +فيديو

العالم - الإحتلال

وأفاد شهود عيان بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال".

وأعلنت مصادر أمنية فلسطينية بأن 4 شبان أُصيبوا بالرصاص الحي،لقوات الإحتلال، خلال مواجهات في مخيم عسكر شرق نابلس، بعد محاصرة المخيم من عدة محاور، وإغلاق المنطقة بشكل كامل.

واستهدف مقاومون بعدد من العبوات الناسفة آليات القوات الإسرائيلية المقتحمة للمخيم.

وأفادت الوكالة بأن مستوطنين هاجموا تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، وأطلقوا النيران صوب منازل الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، قتل شاب وأصيب 11 برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.