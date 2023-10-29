بالفيديو.. مسيرات طلابية في الضفة المحتلة دعما لغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وتناقلت وسائل الاعلام مقطع فيديو لمسيرات طلابية في بلدة قبيا غرب رام الله، ورفع طلاب المدارس في الوقفات الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بالمجازر المروعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأطفال والنساء والمدنيين بقطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة، بدعم أمريكا ودول الغرب.

هذا و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي شمال غرب رام الله، استشهد شاب وأصيب 11، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما.