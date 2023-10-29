الإحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة اليوم

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح مدير مستشفى القدس بشار مراد، "تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".

يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.

وقد أصبحت 15 مستشفى من أصل 35 متوقفة عن العمل، وخرجت عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.

وتتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يومياً لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضاً، والذي يؤوي آلاف المواطنين، حيث ارتكب مجزرة في قصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في حي الزيتون بمدينة غزة في السابع عشر من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا.

وأكد الهلال الأحمر في قوله:"مقبلون على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس"، معتبرا ان "التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية".

و أفاد بأنه ومنذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير المنطقة بالكامل.