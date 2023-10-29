حماس تدعو لتصعيد عام للحراك الشعبي ضد الإحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وقال حازم قاسم إن: "العدو الصهيوني الإرهابي ومنذ 23 يوما وهو يمارس إبادة ضد الشعب في غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني"؛ مؤكدًا أنه "لن يفلح في ذلك بإذن الله "

وأكد قاسم أن المطلوب الآن هو جهد حقيقي لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج في الخارج.

وذكر أن "الاحتلال الإرهابي يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى؛ لكنه سيضطر للتعامل معه والخضوع لشروط المقاومة في نهاية المطاف".

وشدد قاسم على أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع بكل القوانين الدولية والإنسانية لاسترداد حقوقه كاملة بإذن الله مشيرًا إلى حالة الصمود والاستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات".