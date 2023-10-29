المقاومة اللبنانية تكبد الاحتلال خسائر موجعة بصواريخ موجهة

يأتي ذلك وسط طلعات طيران كيان الاحتلال التجسسي فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح.

المقاومة الإسلامية في لبنان وردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة أعلنت عن استهداف موقع العباد العسكري الإسرائيلي في محيط بلدة حولا بالصواريخ الموجهة والأسلحة ‏المناسبة، مؤكدة تدمير قسم من التجهيزات الأساسية في الموقع.

كذلك هاجمت المقاومة بالقذائف ‏المدفعية والأسلحة المناسبة مواقع ريشا مقابل بلدة البستان والجرداح في عرب العرامشة وموقع المرج محققة فيهم إصابات مباشرة، كما أعلنت استهداف ثكنة زرعيت الاسرائيلية وتجمع لجنود الاحتلال في مرتفع ابو دجاج قرب ‏ثكنة زرعيت، مشيرة الى تحقيق ووقوع ‏إصابات مباشرة ومؤكدة.

وواصلت المقاومة نشر فيديوهات توثيقية لعملياتها ضد مواقع وجنود الاحتلال الاسرائيلي ومنها عملية إستهداف المقاومة لدبابة ميركافا صهيونية في محيط ثكنة أفيفيم بالصواريخ ‏الموجهّة وإصابتها بشكل مباشر.

الى ذلك ‏أصيب ضابط برتبة نقيب من الكتبية النيبالية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بجروح، ووقعت أضرار في المقر العام للقوة قرب قرية حولا الحدودية اثر إصابته بسقوط قذيفتين إسرائيليتين على الأقل في البلدة القريبة من موقع العباد.

