لحظة بلحظة.. 23 يوما من العدوان على قطاع غزة

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال حول القطاع الى كتلة من اللهب، وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.

وأعربت منظمات دولية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

*نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" قررت وقف الغزو البري لقطاع غزة، واستبداله بتوغلات برية محدودة، بما يتماشى مع مقترح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين.

*في تطور جديد ومثير، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاعتراف بخطأه بعدما وجه الاتهام لوكالات الاستخبارات بأنها هي المسؤولة عن إخفاق السابع من أكتوبر الجاري.

وقد أعلن نتنياهو عن هذا الاعتراف في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"٬ قائلا: لقد اخطأت.

وكان نتنياهو قد قال في تغريدة سابقة: "وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية"، مشيرًا إلى أن هذا التقييم قد تم تقديمه له عدة مرات قبل اندلاع الأعمال القتالية.

وقد استقبل هذا التصريح بموجة انتقادات واسعة من معارضي نتنياهو داخل الحكومة وخارجها.

*في إطار الجهود المبذولة للافراج عن الأسرى الفلسطينيين وفي ظل ما تهيأ من ظروف لتنفيذ صفقة محتملة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، أعلن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل أسراه لدى المقاومة.

*وجه العدوان الاسرائيلي تهديداً شديد اللهجة لمستشفی القدس في غزة، مؤكداً انه سيقصفها اليوم.

وأكدت مراسلة العالم في غزة ان الاحتلال هدد المستشفی بالقصف مؤكداً انه سوف ينفذ تهديده اليوم ويجب اخلاء المستشفی فوراً، متوقعة أن يلجأ الاحتلال لإطلاق صواريخ تحذيرية قبيل تنفيذ جريمته بقصف المستشفی.

وبينت أن الاستجابة لمطلب اخلاء المستشفی سيكون بمثابة حدوث مقبرة جماعية لمئات الجرحی نظراً لشغور باقی المشافي بنسبة 170 بالمئة، مؤكدة أن تهديد الاحتلال كان الأشد من نوعه، حيث هدد بقصف المستشفی بمن فيه.

*دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جماهير الأمة في العالم العربي والإسلامي إلى تصعيد عام للحراك الرافض للعدوان الإرهابي والضغط على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في جميع انحاء العالم.

وقال حازم قاسم إن: "العدو الصهيوني الإرهابي ومنذ 23 يوما وهو يمارس إبادة ضد الشعب في غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني"؛ مؤكدًا أنه "لن يفلح في ذلك بإذن الله.

وأكد قاسم أن المطلوب الآن هو جهد حقيقي لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج في الخارج.