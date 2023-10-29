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الكويت تجدد موقفها بشأن التطبيع مع "إسرائيل"

الكويت تجدد موقفها بشأن التطبيع مع
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح:"موقف الكويت من التطبيع والدولة الفلسطينية المستقلة مستمر، والقيادة متمسك بهذا الموقف ولا رجعة فيه".

العالم - العالم الإسلامي

وجاء الإعلان الكويتي في كلام وزير خارجية البلاد، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مبنى الوزارة، مؤكدا على ثبات موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية وقال:"إن الكويت ضد التطبيع مع [إسرائيل]، ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وهذا موقف ثابت ولا فيه أي انحراف عنه"..

وتابع أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى لا لبس فيه، وهذا موضوع ثابت منذ 60 عاما، وخلال 6 عقود لم تحد الكويت عن هذا الخط بتاتا، ومنذ بداية القضية خطنا واضح مستقيم وقوي لا لبس فيه".

وأضاف الوزير الكويتي: "نشهد اليوم 23 يوما من الحرب على غزة، ونشهد 3 أمور ونطالب بمثلهم: أول ما نشهد هو أن الحرب على غزة حرب انتقامية وليست دفاعية، وثانيا نشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب في غزة 23 يوما شهدنا 7 آلاف قتيل منهم 3 آلاف طفل.. كيف يمكن أن يقتل 3 الاف طفل وما تكون حريمة حرب؟".

وأوضح: "أما ثالث ما نشهده التعامل مع ما يحصل من بعض الدولة في ازدواجية المعايير، إذ يؤسفني أن مجلس الأمن الذي حررنا، ويحز في النفس أن المجلس المناط به الحفاظ على صون الأمن عاجز عن إيقاف ما يحصل من قتل وتنكيل في غزة".

وحول مطالب الكويت، قال الصباح: "نطالب بثلاثة أمور، هي إيقاف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع حل نهائي للقضية الفلسطينية".

وعن الضغوط التي قد تواجه الكويت بسبب تمسكها بالقضية الفلسطينية، قال الصباح: "موقفنا مبدئي وما تهمنا الضغوط".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، لليوم الـ23 على التوالي، مما قتل إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

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