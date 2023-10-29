السماء تمطر كميات كبيرة من الدولارات في التشيك!

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حيث قام فنان تشيكي برمي مبلغ مالي ضخم بالدولار الأمريكي من طائرة مروحية يملكتها، إذ دعا متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع في نقطة محددة وألقى الأموال فوقهم.

وبحسب تقارير إعلامية غربية فإن ما فعله الفنان التشيكي "كاميل بارتوشيك" قد أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، لاسيما بعد انتشار تسجيل مصور يوثق لحظة إلقاء الأموال من الطائرة على جمع غفير من متابعي الفنان.

وأوضحت التقارير أن المبلغ الذي تم رميه من الطائرة على متابعي الفنان التشيكي في إحدى المناطق في جمهورية التشيك يقدر بحوالي مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن الفنان التشيكي قام بمشاركة التسجيل المصور الذي يوثق تلك اللحظات على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب" و"فيس بوك" و"إكس".

وبينت أن التسجيل المصور وثق لحظات استعداد الفنان وتحضيره للأموال وتجميعها في صندوق كبير مخصص مصنوع من المعدن، ومن ثم توجه إلى الطائرة ووضع المبلغ فيه.

وأشارت أن الفنان التشيكي وفقاً للتسجيل الذي يوثق ما فعله، توجه بالطائرة بعد ذلك إلى مكان فيه جمع غفير من الناس من الذين يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، حيث طلب منهم مسبقاً في منشوراته أن يتجمعوا في موقع محدد.

ونوهت إلى أن الفنان التشيكي ذهب إلى المكان المتفق عليه بطائرته، حيث أظهر التسجيل المصور الفنان وهو يقف على متن طائرة الهيلوكبتر أثناء رميه مبلغ مليون دولار أمريكي في الهواء لتسقط الأموال من السماء على متابعيه الذين صفقوا وفرحوا وسارعوا إلى التقاط الأموال وجمعها في أكياس كلٌ حسب قدرته على جمع أكبر قدر من الدولارات.

وتعليقاً على ما حدث قال الفنان التشيكي بعد مشاركة الفيديو على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "لأول مرة في العالم.. السماء تمطر أموال حقيقية".

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وأفاد الفنان التشيكلي في سياق تعليقه على التسجيل المصور، أن المبلغ الذي تم رميه من الطائرة هو مليون دولار أمريكي، معرباً عن فرحته لأنه تمكن من إدخال الفرحة إلى قلوب عدد كبير من الناس.

ووفقاً لوسائل إعلام غربية، فإن الفنان التشيكي قام بهذا الفعل كمكافأة لجميع من قام بالمشاركة في إحدى المسابقات التي أعلن عنها قبل فترة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التقارير إلى أن الفنان التشيكي قرر عدم منح جائرة المسابقة لمتسابق واحد من المشاركين، وعوضاً عن ذلك قرر منح الجائزة والمكافأة لجميع متابعيه.

ونوهت إلى أن كافة المشاركين في تلك المسابقة التي أعلن عنها سابقاً قد وصلهم بريد إلكتروني من الفنان دعاهم خلاله إلى الاجتماع في مكان محدد وأن هناك مفاجأة يحضرها لهم دون أن يكشف لهم في البريد أنه سيقوم برمي مليون دولار عليهم من الطائرة.