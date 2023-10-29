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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعا بمزارع شبعا وقوة مشاة إسرائيلية بالمالكية

المقاومة اللبنانية تستهدف موقعا بمزارع شبعا وقوة مشاة إسرائيلية بالمالكية
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة، وقوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي، في موقع المالكية ومحيطه، على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، موقعة فيهما إصابات مباشرة.

العالم - لبنان

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الإسلامية، أنها استهدفت عند الساعة 12:45 من ظهر هذا اليوم ‏الأحد الواقع فيه 29/10/2023 موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مباشرة.‏

وفي بيان لاحق، أعلنت المقاومة الإسلامية "أنّه عند الساعة 15:45 من بعد ظهر يوم ‏الأحد الواقع في 29-10-2023، وبعد متابعة ورصد دقيقين اكتشف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة".

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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعا بمزارع شبعا وقوة مشاة إسرائيلية بالمالكية