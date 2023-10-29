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بالفيديو: حجم الدمار في غزة مفاجئ بعد عودة الانترنت

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى اكثر من 8 آلاف شخص، فيما تجاوز عدد الجرحى الـ 20 الفا، فيما لايزال نحو 2000 آخرين في عداد المفقودين.

العالم - فلسطين

هذا وسط مطالب بإرسال فرق الانقاذ العربية وادخال المساعدات الانسانية وخاصة الدواء والوقود الى القطاع المحاصر.

وكان حجم الدمار وعدد ضحايا العدوان الاسرائيلي الموسع على قطاع غزة، بمثابة مفاجئة لاجهزة الدفاع المدني بعد عودة الاتصالات تدريجيا.

جثث ملقاة في الشوارع وشهداء لم يكن بالامكان التعرف عليهم في عدة مناطق.

قرابة 60 مجرزة ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، بتدمير المنازل فوق رؤوس سكانيها.

حرب ابادة إسرائيلية تشارك فيها اميركا ويدعمها الغرب، ادت حتى الان الى سقوط اكثر من 30 الف شخص ما بين شهيد وجريح ومفقود، جلهم من الاطفال والنساء.

وقال اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: 8005 شهداء منهم 3324 طفلا، و 2062 سيدة، و 460 مسن، اضافة الى 20242 مصابا بجراح مختلفة.

وما يزيد من هول الصورة، هو عدم تمكن فرق الانقاذ من الوصول الى جرحى مازالت تسمع اصواتهم من تحت الانقاض، بسبب عدم وجود الامكانيات لمساعدتهم.

هذا بالاضافة الى تعمق انهيار المنظومة الصحية يوما بعد اخر، مع خروج 12 مستشفى عن الخدمة وتوقف اكثر من 30 مركز رعاية عن العمل.

وقال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: اننا بحاجة ماسة للوقود من اجل مولدات المستشفيات، ومحطات تنقية مياه الشرب، والمخابز وسيارات الاسعاف، والدفاع المدني وسيارات النظافة.

الدواء والوقود والغذاء، هذا ما يطالب به الفلسطينون في قطاع غزة في ظل الوضع الانساني الصعب، وليس أكفانا وخياما، تخدم مخطط الابادة والتهجير.

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