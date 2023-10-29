الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو: هل اميركا اقنعت اسرائيل بعدم اجتياح غزة؟

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

منذ السابع من اكتوبر وعملية طوفان الاقصى النوعية يهدد جيش الاحتلال الاسرائيلي بشن عملية برية ضد قطاع غزة، في وقت تشكك فيه واشنطن بقدرات جيش الاحتلال على خوص تلك المعركة، فيما تهدد المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال وتتوعده في ميدان غزة، وسط محاولة من الاخير رفع معنويات جيشه المنهارة عقب عملية السابع من اكتوبر.

العالم - فلسطين

تؤكد التطورات المتلاحقة في قطاع غزة عزم كيان الاحتلال الاسرائيلي على اعادة الاعتبار لجيشه المهزوم، بموازاة التهديد بعملية برية ضد المقاومة الفلسطينية، بينما تترنح تلك العملية على وقع الخلافات بين السياسيين والعسكر في كيان الاحتلال وتحديات الميدان.

وضمن البروباغاندا التي يعمل عليها جيش الاحتلال مدعوما من واشنطن، خرجت صحيفة نيويورك تايمز لتقول نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل قررت وقف الغزو البري لقطاع غزة، واستبداله بتوغلات برية محدودة، بما يتماشى مع مقترح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين.

وكان أوستن قد شدد، خلال محادثة مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، على أهمية إجراء دراسة متأنية لكيفية القيام بالغزو، في ظل امتلاك حماس شبكة واسعة ومعقدة من الأنفاق .

فالانفاق هي ما يضفي مزيدا من الخوف التراكمي على قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذين لم يستفيقوا بعد من كابوس السابع من اكتوبر وعملية طوفان الاقصى التي حطمت صورة جيشهم الذي قيل انه لا يُقهر..

جيش اصيب بخسائر فادحة ليل الجمعة السبت عندما قرر تجربة اول توغل بري على اطرف القطاع حيث تعرض لكمائن قاتلة، كما حدث مع مدرعة النمر، شرقيَ الشجاعية بقطاعِ غزة، التي استهدفتها كتائبُ القسام بصاروخ موجه ما ادى الى تدميرها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن غير مرة تنفيذ عمليات توغل بري في قطاع غزة، زعم خلالها تدمير بنى تحتية ومواقع لحركة حماس، فيما اكدت كتائب القسام احباط تلك العمليات.

وأثارت خطط الغزو البري الإسرائيلي قلق المسؤولين في واشنطن، الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، عدا عن قلقهم بشأن استعدادية الجيش الإسرائيلي لشن غزو بري.

بالمقابل زودت واشنطن جيش الاحتلال بقنابل خاصة خارقة للانفاق، وقد بدأ يستخدمها بالفعل، يشير اليها حجم الدمار الذي تخلفها تلك الغارات الوحشية الهستيرية ضد اهداف مدنية اوقعت آلاف الضحايا والمشردين في أبشع صورة من صور القتل والهمجية الصهيونية.

روابط ذات صلة

تظاهرات شعبية حاشدة فی شتى أنحاء العالم دعما لغزة وتنديداً بالاحتلال + فيديو

المقاومة اللبنانية تستهدف موقعا بمزارع شبعا وقوة مشاة إسرائيلية بالمالكية

تفاصيل لأول مرة.. طلب عاجل من الغرب لـ لبنان وحزب الله

بالفيديو: حجم الدمار في غزة مفاجئ بعد عودة الانترنت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النازحون داخل مستشفى القدس المهدد بالقصف +فيديو

فيديو: هل اميركا اقنعت اسرائيل بعدم اجتياح غزة؟

رابع دولة عربية تجبر أمريكا على اغلاق سفارتها على ارضها

تظاهرات شعبية حاشدة فی شتى أنحاء العالم دعما لغزة وتنديداً بالاحتلال + فيديو

السماء تمطر كميات كبيرة من الدولارات في التشيك!

المقاومة اللبنانية تستهدف موقعا بمزارع شبعا وقوة مشاة إسرائيلية بالمالكية