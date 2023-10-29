فيديو: هل اميركا اقنعت اسرائيل بعدم اجتياح غزة؟

العالم - فلسطين

تؤكد التطورات المتلاحقة في قطاع غزة عزم كيان الاحتلال الاسرائيلي على اعادة الاعتبار لجيشه المهزوم، بموازاة التهديد بعملية برية ضد المقاومة الفلسطينية، بينما تترنح تلك العملية على وقع الخلافات بين السياسيين والعسكر في كيان الاحتلال وتحديات الميدان.

وضمن البروباغاندا التي يعمل عليها جيش الاحتلال مدعوما من واشنطن، خرجت صحيفة نيويورك تايمز لتقول نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل قررت وقف الغزو البري لقطاع غزة، واستبداله بتوغلات برية محدودة، بما يتماشى مع مقترح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين.

وكان أوستن قد شدد، خلال محادثة مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، على أهمية إجراء دراسة متأنية لكيفية القيام بالغزو، في ظل امتلاك حماس شبكة واسعة ومعقدة من الأنفاق .

فالانفاق هي ما يضفي مزيدا من الخوف التراكمي على قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذين لم يستفيقوا بعد من كابوس السابع من اكتوبر وعملية طوفان الاقصى التي حطمت صورة جيشهم الذي قيل انه لا يُقهر..

جيش اصيب بخسائر فادحة ليل الجمعة السبت عندما قرر تجربة اول توغل بري على اطرف القطاع حيث تعرض لكمائن قاتلة، كما حدث مع مدرعة النمر، شرقيَ الشجاعية بقطاعِ غزة، التي استهدفتها كتائبُ القسام بصاروخ موجه ما ادى الى تدميرها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن غير مرة تنفيذ عمليات توغل بري في قطاع غزة، زعم خلالها تدمير بنى تحتية ومواقع لحركة حماس، فيما اكدت كتائب القسام احباط تلك العمليات.

وأثارت خطط الغزو البري الإسرائيلي قلق المسؤولين في واشنطن، الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، عدا عن قلقهم بشأن استعدادية الجيش الإسرائيلي لشن غزو بري.

بالمقابل زودت واشنطن جيش الاحتلال بقنابل خاصة خارقة للانفاق، وقد بدأ يستخدمها بالفعل، يشير اليها حجم الدمار الذي تخلفها تلك الغارات الوحشية الهستيرية ضد اهداف مدنية اوقعت آلاف الضحايا والمشردين في أبشع صورة من صور القتل والهمجية الصهيونية.