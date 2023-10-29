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النرويج تعتبر العدوان الاسرائيلي على غزة بأنه تجاوز الحد بشكل كبير

النرويج تعتبر العدوان الاسرائيلي على غزة بأنه تجاوز الحد بشكل كبير
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس غير متكافئ، مندداً بوضع إنساني "كارثي".

العالم - فلسطين

وقال يوناس غار ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة إن "القانون الدولي ينص على أن (رد الفعل) يجب أن يكون متكافئاً. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".

وأشار إلى أن "حوالى نصف آلاف القتلى هم من الأطفال"، مضيفا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".

وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".

وأعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن بلاده "مستعدة للاضطلاع بمسؤوليات في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط". وقال ردا على سؤال لقناة تلفزيونية "النرويج مستعدة إذا طلب منا ذلك".

وخلافا لجيرانها من بلدان الشمال التي امتنعت عن التصويت، صوتت النرويج الجمعة على قرار للأمم المتحدة "يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال".

والقرار غير الملزم الذي عارضه الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة، أيّده 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

وأكد ستور "نحن أصدقاء إسرائيل وندين الهجوم الذي نفذته حماس قبل ثلاثة أسابيع. ونطالب أيضاً بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن أنفسنا بوضوح".

وأضاف "أن الوضع كارثي وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

واستشهد أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة ليل السبت الأحد.

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