رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: "إسرائيل" شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

العالم-الاحتلال

وعن الوضع الإنساني في غزة، لفت السفير عبد الفتاح إلى أن هناك طلبا من قبل الإمارات العربية المتحدة بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

كما نوّه خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك نيّة لإنشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر توسعاً في السياسة الخارجية.

وأضاف: من المفترض أن نناقش في جلسة مجلس الأمن غدا قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لما توصلنا له.

هذا ولفت رئيس بعثة الجامعة العربية إلى أنّ قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار في غزّة يعكس رأيا كاسحا لصالح تهدئة الأوضاع.

ومن المعروف أن القصف المكثف والمتواصل الذي يشنّه الجيش الصهيوني منذ السابع من أكتوبر على قطاع غزة، أسفر، عن استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس يوم السبت.