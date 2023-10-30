شاهد .. حشود في داغستان تقتحم مطار العاصمة إثر هبوط طائرة إسرائيلية

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وبحسب مقاطع فيديو، حاول حشد غاضب تحديد مكان الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة. واقتحمت الحشود الغاضبة، المؤيدة لفلسطين مطار المدينة، بينما حاول المتظاهرون "تفتيش" السيارات التي تغادر المنطقة.

فيما أعلن مسؤول أمني في داغستان أن "الأمر لم ينته بعد، وهناك إسرائيليون تحت الحراسة".

وفي حديث خاص للميادين نت أكد رئيس قسم العلاقات الخارجية بدار الإفتاء الداغستانية شهاب الدين حسينوف، أن ما حصل من غضب شعبي في داغستان، وتوجه المتظاهرين نحو المطار، هو رد طبيعي من أهالي داغستان تجاه ما يحصل من إبادة لأهالي غزة.

وأضاف حسينوف أن الشعب الداغستاني يرفض وجود هؤلاء الإسرائيليين، لذلك خرج إلى المطار.

وبناء على هذه الأحداث، قررت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة في داغستان، وتوجيه الرحلات الجوية إلى مطارات روسية أخرى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ورئاسة مجلس الأمن القومي الإسرائيليين، يتابعون تطورات الأحداث في جنوب روسيا في مقاطعة داغستان".

وأكدوا أن سفير "إسرائيل" لدى روسيا، أليكس بن تسفي، يعمل مع السلطات في روسيا لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود هناك.

كذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن مداولات طارئة تعقدها هيئة الأمن "القومي" على خلفية "الهجوم" على إسرائيليين في مطار العاصمة الداغستانية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفادت نقلاً عن وسائل إعلام روسية باندلاع احتجاجات مناهضة لـ"إسرائيل" في جميع أنحاء منطقة القوقاز الروسية.

وبحسب تقرير لموقع "ميدوسا" الروسي (مقره لاتفيا)، فقد خرجت تظاهرة أمام فندق "فلامينجو" في مدينة خاسبيورت في داغستان، اول أمس السبت، للمطالبة بـطرد الإسرائيليين من الفندق، ما اضطر قوات الأمن للسماح لبعض المتظاهرين بدخول الفندق للتأكد من عدم وجود أي إسرائيلي بداخله.

وفي اليوم نفسه، جرت تظاهرات مناهضة لكيان الاحتلال في ميدان لينين، في العاصمة محج قلعة، ومدينة تشيركيسك، عاصمة جمهورية قراتشاي-شركيسيا (جمهورية ذات استقلال ذاتي في الاتحاد الروسي، شمالي غربي القوقاز)، وطالب المتظاهرون في تشيركيسك بعدم السماح للإسرائيليين بدخول المنطقة.

هذا وتشهد العديد من العواصم العربية والغربية تظاهرات شبه يومية، دعماً لغزة ورفضاً للإبادة التي يتعرض لها القطاع، ويرفع المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، ومطالبة بمحاسبة الاحتلال ووقف العدوان.